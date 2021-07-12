Внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Владимира Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса, созвали завтра на 16:00.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Всего на рассмотрение будет вынесен пять законодательных инициатив по:

особенностям реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;

криминализации контрабанды № 5420;

регулированию оборота медицинского каннабиса № 5596;

особенностям налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;

совершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

Напомним, ранее "Страна" уже писала о том, что на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля.

Помимо легализации медицинского каннабиса, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, среди которых заветированный Владимиром Зеленским закон о ВККС.