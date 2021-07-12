Внеочередное заседание ВР пройдет завтра в 16:00. Фото: reform.by

Внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Владимира Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса, созвали завтра на 16:00. 

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. 

Дмитрий Разумков объявил время внеочередного заседания ВР

Всего на рассмотрение будет вынесен пять законодательных инициатив по:

  • особенностям реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;
  • криминализации контрабанды № 5420;
  • регулированию оборота медицинского каннабиса № 5596;
  • особенностям налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;
  • совершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

Распоряжение по внеочередному заседанию ВР

Напомним, ранее "Страна" уже писала о том, что на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля

Помимо легализации медицинского каннабиса, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, среди которых заветированный Владимиром Зеленским закон о ВККС.

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