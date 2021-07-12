"Слуги народа" уже в этот четверг попытаются смягчить закон о тотальной украинизации

"Слуги народа" все-таки предпримут ещё одну попытку внести весьма существенные правки в закон о тотальной украинизации по смягчению некоторых его положений.

Об этом сообщает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам в бюджетном законопроекте #5551-2, который планируется проголосовать в четверг (то есть за день до вступления норм закона об украинизации 16 июля), есть несколько "языковых" правок.

1. Отмена нормы об обязательном показе фильмов и сериалов на украинском языке.

2. Отмена нормы о необходимости подтверждения для госслужащих владения украинским языком.

3. Разрешение использовать в образовании языки не только коренных народов, но и нацменьшинств (то есть и русского в том числе).

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский говорит, что он является автором правок, касающихся образования на языках нацменьшинств.

"На этой неделе парламент рассмотрит во втором чтении законопроект 5551, о включении коммунальных объектов в проект Большая Реставрация. Подал в него ряд правок, предлагающих отменить языковые штрафы и уравнять национальные меньшинства Украины с коренными народами в праве на доступ к образованию на родном языке", - написал нардеп в Telegram.

Информацию о внесении правок прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Правки, безусловно, правильные. Но, с учетом того, что уже несётся волна зрады по этому поводу, есть сомнения, что "слуги" не дадут заднюю, как это уже не раз бывало в прошлом", - пишет телеграм-канал.

Напомним, с 16 июля в Украине вступят новые нормы языкового закона. В частности, речь об украинизации киноиндустрии, обязательном проведении мероприятий на украинском языке и внедрении экзаменов на уровень владения государственным языком.

Ранее "Страна" разбиралась, почему действующие власти не стали мешать ужесточению норм языкового закона.