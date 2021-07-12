Нардеп Александр Юрченко, которого обвинили в вождении под экстази и совершении ДТП, заявил, что в момент аварии он не был в состоянии наркотического опьянения, а тесты на наркотики, которые он сдал, поддельные.

Об этом сообщает ТСН.

Юрченко называет положительные результаты теста на наркотики поддельными и обвиняет второго участника ДТП во Львове в избиении девушки, которая находилась в авто. По его словам, водитель поврежденного авто также угрожал ему.

Вторая сторона конфликта - львовский бизнесмен Всеволод Боровец - тоже хочет писать заявление в полицию. Говорит, что девушку не бил и обвиняет в избиении самого нардепа.

Юрченко на обвинения в употреблении наркотиков утверждает, что не делал этого никогда в жизни. Результаты теста он называет подделкой по заказу второго участника аварии. Тот это отрицает.

"Полиция мне отмечала, что в тесте найден экстази. Но я в жизни не принимал никаких наркотиков. Фальсификация этих анализов - это Боровец Всеволод Анатольевич", - заявил Юрченко.

Сам депутат пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов.

Также Юрченко заявил, что авто Ford Mustang, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а регистрационный номер, который соответствует году его рождения, Юрченко называет совпадением.

Напомним, нардеп Александр Юрченко, который ранее попался на взятке и был исключен из фракции "Слуга народа", попал в новый скандал с ДТП и дракой - якобы под наркотиками. Инцидент произошел 8 июля во Львове.

Также мы писали о том, что нардеп Юрченко после ДТП во Львове отправился в Киев на своем "Мустанге".