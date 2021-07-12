Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым закрепить в украинском законодательстве норму, которая позволяла бы лишать народного депутата мандата за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом он заявил в понедельник, 12 июля, во время заседания согласительного совета парламента.

"Закон должен быть один для всех... Сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную Раду от таких поступков (вождение народными депутатами транспорта в нетрезвом виде - Ред.), действий таких коллег. Я думаю, что нам также надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - сообщил Разумков.

При этом спикер Рады напомнил, что уголовная ответственность и приговор по уголовному делу являются основанием для того, чтобы народный депутат сдал свой мандат.

Напомним, что 8 июня нардеп Александр Юрченко во Львове попал в ДТП. При этом, как следует из протокола полиции, он пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Как следует из видео, уже после того как полиция составила на него протокол и отобрала права, нардеп на своем "Мустанге" с номером 1988 (год рождения Юрченко) отправился в Киев.

Это уже не первый скандал, в эпицентре которого оказывается Юрченко. В частности, 15 сентября 2020 года НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко. Появилась информация, что это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах, а сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко, после чего его исключили из "Слуги народа".

Затем нардепу избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов гривен. Залог за политика заплатили и отпустили на свободу. А в 2009 году Юрченко попадался на мелком воровстве - украл четыре бутылки пива в киевском магазине.