В Харькове Киевский районный суд продолжил координатору организации "Патриоты за жизнь" Олегу Ширяев содержание под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Олега Ширяева арестовали до 9 сентября включительно, без права внесения залога.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива сообщил "Стране", что решение суда будет обжаловано.

"Таким образом в очередной раз пытаются сломать нашу антифашистскую организацию. Не секрет, что мы уже давно как кость в горле для националистов, которые ведут в нашей стране неонацистскую криминальную деятельность совместно с отдельными представителями правоохранительных органов. Посмотрите, кто пришёл на суд к Ширяеву, чтобы устроить провокации? Те, кто год назад с оружием напали на наших ребят на трассе Киев-Харьков. Все они сейчас на свободе, продолжают и дальше беспрепятственно заниматься своей преступной деятельностью. Но мы будем добиваться справедливости. Этой всей банде осталось недолго", - нардеп.

Напомним, Ширяева задержали в Харькове 5 июля. Его подозревают в рейдерском захвате в селе Занки, который произошел еще в 2018 году.

Позже, 6 июля Киевский райсуд Харькова отправил Олега Ширяева под стражу до сегодняшнего дня без права внесения залога. В прокуратуре утверждают, что задержание Ширяева связано с тем, что он не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения.

В тоже время нардеп от ОПЗЖ и лидер "Патриотов - За Жизнь" Илья Кива, заявил, что дело полностью сфабриковано и Ширяева преследуют за его антифашистскую позицию и противодействие националистам из "Нацкорпуса".