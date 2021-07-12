К этому моменту в Украину завезли более 600 тысяч доз закупленной за средства государственного бюджета вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Сегодня министерство здравоохранения объявило о том, что препарат стал доступен для всех желающих в центрах массовой вакцинации.

Об этом заявила представитель британского закупочного агентства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина" и пресс-служба Минздрава Украины.

"Crown Agents подписали трехсторонний контракт на поставку, в рамках которого до конца года в Украину будет поставлено 20 млн доз вакцины. На сегодняшний день в Украину уже завезено 601 тыс. доз", - сказала она.

Коротченко добавила, что "вакцина Pfizer логистически достаточно сложная, таких вакцин в Украине еще не было".

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили, привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого", - объяснила представитель Crown Agents.

Тем временем в Минздраве объявили, что вакцину от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать в центрах вакцинации для иммунизации всех желающих с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от Covid-19 до конца июля, поэтому Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности", - заявили в ведомстве.

В то же время Минздрав утверждает, что в Украине ежедневно работает до 2 тысяч пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур хранения.

"Все вакцины, которые использует Украина, одобрены ВОЗ. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний Covid-19 и 100%-ную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По состоянию на 12 июля Украине уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca

Напомним, Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации все желающие граждане могут сделать прививку от коронавируса препаратом Pfizer.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца лета страна получит как минимум девять миллионов доз вакцин от коронавируса. Из них основная часть - восемь миллионов - должна прибыть в июле.