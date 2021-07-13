Сегодня начинается 4-й лунный день. Растущая Луна будет находиться в созвездии Девы, что благотворно отразиться на любой работе, требующей серьезного и вдумчивого подхода. Любые финансовые операции будут успешными, как и самосовершенствование с учебой.

Астрологи также называют три знака Зодиака, которые сегодня преуспеют в домашних делах. Это рожденные под созвездием Льва, Скорпиона и Водолея.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодняшний день станет удачным для любой кропотливой работы. А ваши методы справляться с задачами принесут хорошее материальное вознаграждение. День станет началом чего-то нового в вашей жизни. Все, что произойдет сегодня, будет к лучшему. Впрочем, на первый план могут выйти не карьерные вопросы, а примирение родственников, ремонт и другие домашние хлопоты. Ваши мысли будут глубокими и философскими, вы сможете прийти к интересным умозаключениям.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Наступило время, когда вы можете выражать все свои мысли открыто, не боясь о последствиях. Это будет непросто, но вы сможете. Главное, не быть легкомысленными, чтобы не навредить своей репутации. Составляйте список дел, чтобы не растерять их все. И приготовьтесь, что задач будет много. Учитывайте, что ваши эмоции иногда нуждаются в выплеске, поэтому пробуйте находить для этого неагрессивный способ. Например, разнообразьте свою интимную жизнь или направьте силы на интересное хобби, которое принесет дополнительный доход.

Водолей (21.01 - 20.02)

Старые начинания в бытовом плане могут неожиданно напомнить о себе. Поэтому день важно скоординировать так, чтобы поддержать планы родных и близких. По возможности предоставьте им свое внимание, примиритесь с их взглядами даже если не разделяете их. Направьте энергию на самосовершенствование, чтобы в очередной раз не столкнуться с обманчивыми обещаниями - как личными, так и окружающих вас людей. Возможно, некоторым представителям знака будет не до примирений и они наконец-то решат навсегда избавиться от токсичных отношений и сбросить с себя бремя некоторых обязательств.

Для представителей воздушной стихии (Близнецы и Весы) день будет не самый благоприятный для активного общения. В течение дня в личных делах и рабочих планах может возникать неувязки. Придется подстраиваться под обстоятельства, чтобы не отставать от жизни.

Земным знакам (Дева, Телец, Козерог) звезды рекомендуют выйти из привычной рутины и направить свои усилия на новые знакомства и связи. Важно сделать свой рабочий график более свободным и гибким. Начните мечтать масштабнее, чтобы впустить в свою жизнь изменения. Но старайтесь не перенапрягать свой организм - откажитесь от изнурительных тренировок и сверхурочных заданий.

Огненным знакам (Овен, Стрелец) - самое время закрыть все "хвосты" по работе. Не тратьте время на разборки с коллегами и соседями. Попробуйте что-то новое в жизни. Это может быть блюдо или новый формат общения с людьми. Ваша интуиция будет на высоте и приведет вас к важным открытиям.

Представителям водной стихии (Рак, Рыбы) важно сконцентрироваться на дружеских отношениях. Будет непросто наладить утраченную дружбу и исправить ошибки, но попытаться все же стоит. Помощником в этом плане станет ваша искренность.

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