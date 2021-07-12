На этой неделе Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, среди которых заветированный Владимиром Зеленским закон о ВККС.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Рады в понедельник, 12 июля, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Эта неделя будет насыщенной, много вопросов на ней выносится, это и вопрос вето. Если не ошибаюсь, три закона, которые были приняты Верховной Радой, возвратились в Раду с вето президента и будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это № 3711-д - реформа ВККС (о восстановлении работы ВККС - Ред.)", - сказал Разумков.

По его словам, профильный комитет уже рассмотрел этот закон и завтра он будет рассмотрен на пленарном заседании одним из первых вопросов.

Кроме того, на неделе Рада рассмотрит во втором чтении законопроекты № 5068 о внесении изменений в законы, касающиеся порядка избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и № 5069 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Также в повестке дня на эту неделю законопроекты, связанные с поддержкой бизнеса.

Напомним, на внеочередном заседании Рады нардепы рассмотрят легализацию медицинского каннабиса.

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