Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются из-за действий России по аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Утверждено продление экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - отметил он.

Напомним, в апреле текущего года глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции "Европейская народная партия" Манфред Вебер заявил, что ужесточение санкций против России возможно при двух условиях - эскалации на востоке Украины и ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Кроме этого, Европейский союз, который ранее критиковал США за применение экстерриториальных санкций, предлагает вводить санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов ЕС.

Также мы рассказывали, что недавно Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые персональные и секторальные санкции против Беларуси, которые коснуться и государственных компаний.