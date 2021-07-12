В Долине смерти в США зафиксировали рекордную жару. Там воздух прогрелся до 54 градусов, это одна из самых высоких температур на Земле.

Об этом сообщает Reuters.

Рекордную жару в воскресенье, 11 июля, зафиксировала Национальная метеослужба США. Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1°C).

Изнуряющая жара распространилась на большую часть Северо-Запада США. Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей. Посмотреть, как тепловая волна с конца июня начала надвигаться на регион можно на этом видео от NASA/JPL.

Напомним, украинцам стоит ожидать ослабления аномальной жары, которая стоит уже на протяжении нескольких дней по всей стране, только с 19-20 июля.

Также мы писали о том, что в Канаде аномальная жара привела к гибели более миллиарда моллюсков и рыб. Массовая гибель моллюсков временно повлияет на качество воды, так как мидии и моллюски помогают фильтровать воду и создавать условия для других видов морских животных.