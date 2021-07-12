На этой неделе Верховная Рада займется легализацией медицинского каннабиса. Законопроект, одобренный президентом, должны рассмотреть на внеочередной сессии 13 июля.

Провести сессию предложил Владимир Зеленский. Он же и очертил круг вопросов, куда включил и марихуану.

Законопроект, о котором говорил президент, появился в Раде в июне. Его раскритиковали как сторонники, так и противники "лигалайза".

Последние напомнили, что нардепы от правящей партии, которая в том числе продвигает законопроект, сами часто попадают в нарко-скандалы (особенно в последнее время). И это ставит вопросы к искренности "слуг народа", которые апеллируют к тому, что хотят облегчить страдания тяжело больных людей.

Разбирались о чем говорится в тексте законопроекта, а также - почему его критикуют.

Суть законопроекта

Законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности". Авторами указан целый ряд депутатов, в основном из "Слуги народа", а также "Евросолидарности" и "Голоса".

Законопроект предусматривает:

- разрешить деятельность по культивированию конопли для лечения, включая каннабис с высоким содержанием ТГК (тетрагидрокааннабинол);

- создать уполномоченный орган по контролю за "лекарственной" коноплей;

- запустить продажу конопли для лечения, разрешение будет выдаваться субъекту хозяйствования Нацполицией;

- отсутствие квот на деятельность, связанную с оборотом конопли;

- разрешение ограниченного оборота каннабиса (конопли);

- импорт конопли для лечения и произведенных (изготовленных) из них лекарственных средств осуществляется в пределах квот, начиная с 01.01.2025;

- приобретение конопли для лечения осуществляется по рецепту врача.

В пояснительной записке говорится, что вопрос легализации медицинской конопли особенно актуален для детей с фармрезистентными формами эпилепсии, онкобольных, больных, нуждающихся в паллиативной помощи, а также ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Как пояснил глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий, это примерно 2-3 миллиона граждан Украины.

А также, что из-за несовершенства украинского законодательства были установлены слишком жесткие ограничения на обращение конопли. И-за этого украинские ученые не могут свободно исследовать каннабиноиды, а в Украине до сих пор существует необоснованная административная и уголовная ответственность за производство всей без исключения конопли.

В пояснительной записке также говорится, что разрешить собираются исключительно коноплю с допустимым количеством тетрагидроканнабиноида (ТКГ) - вещество, содержащееся в конопле. Кроме того, полагают депутаты, на выращивании конопли можно будет заработать.

"Климатические условия Украины и почвы создают идеальные условия для выращивания конопли. Разумное использование такого потенциала, может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику, а также регулярные поступления в бюджет в виде налогов и сборов", - пояснили авторы законопроекта.

Что все это означает?

Из того, что говорится в законопроекте, становится понятно следующее.

1. Дается "зеленый свет" выращиванию конопли для частных компаний. Этим сможет заниматься любая фирма, которая получила лицензию Нацполиции.

При этом уже сейчас очевидно, что мало кто будет придерживаться установленных ограничений по количеству активного вещества - тетрагидроканнабиноида. Механизм этого контроля в законопроекте не прописан. Да и есть большие сомнения, что это вообще возможно - проверить все посевы конопли на химический состав.

К слову, это была одна из главных причин, почему до сих пор каннабис легализовать не могли: нужна минимально коррумпированная система надзора, чтобы контролировать оборот данных веществ и под видом медицинской конопли не дать выращивать стопроцентный наркотик.

Понятное дело, что в Украине до такого еще очень далеко. И, скорее всего, эта норма закона позволит выйти из тени наркомафии, которая теперь легализует свой бизнес. Под крышей той же полиции, которая будет раздавать лицензии.

"Страна" уже подробно писала о том, что криминалитет, который сейчас занимается выращиванием конопли подпольно, ждет выхода подобного закона, чтоб легализовать свою деятельность.

2. Вторая часть законопроекта касается тех категорий населения, кому позволили покупать каннабис. Во-первых, это люди, которые терпят сильные боли или другие симптомы, не поддающиеся облегчению традиционными лекарствами. Здесь с одной стороны все понятно.

С другой - не совсем. Кабмин и так исключил медицинский каннабис из списка запрещенных еще в апреле. То есть уже тогда появилась возможность прописывать пациентам эти препараты, после того, как их бы зарегистрировал Минздрав.

И никаких новых законов для этого бы не понадобилось, поскольку тяжелобольным в Украине прописывают и другие наркотики - куда более тяжелые (например, морфий). То есть главной целью нынешнего законопроекта была легализация выращивания и продажи конопли в Украине. А тема с населением была просто дымовой завесой.

К слову, единственная категория людей, которая получит право употреблять каннабис без тяжелых болей - это ветераны АТО, у которых обнаружат пост-травматический синдром.

Учитывая, что такой диагноз могут поставить почти всем служившим на Донбассе, то в стране появится привилегированная каста, которая будет иметь доступ к легальной покупке каннабиса.

3. Источник в Раде сказал "Стране", что тема с легализацией марихуаны появилась в качестве одного из шагов украинской власти для того, чтоб понравиться правящей Демпартии США и близким к ней структурам, которые активно продвигают тему легализации марихуаны и в самой Америке, и по всему миру.

"Считается, что это пойдет в плюс по общей зачетке Украины в глазах Вашингтона. Тем более, что требования по марихуане выполнять для властей гораздо легче и приятнее, чем по той же судебной реформе. В конце концов травку курят многие украинские политики. А потому теме для них, так сказать, классово близка", - говорит источник.

Претензии сторонников легализации

Депутаты представили совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в начале июня.

На их брифинге свое мнение выразили и представители движений, которые выступают за легализацию медицинского каннабиса. Они высказали целый ряд замечаний к законопроекту:

- Ни один пациент не сможет легально самостоятельно вырастить для собственного лечения растение конопли;

- Каннабис оставят в перечне наркотических веществ, то есть сохранится ответственность по статьям 307, 309, 310 и другим Уголовного кодекса, а также соответствующим статьями КоАП - изменения в эти документы не вносят. Грубо говоря - за "траву" в кармане без рецепта врача продолжат преследовать уголовно.

- Коноплю разделяют на "лекарственную" и "промышленную", хотя по своей сути любое растение конопли является лечебным;

- Планируется разрешить выращивать только сорта, внесенные в Госреестр;

- Научно-техническая деятельность по конопле разрешается юридическим лицам всех форм собственности только при наличии у них лицензии на этот вид деятельности в порядке, установленном Кабинетом министров Украины (однако сам порядок не принят).

Что говорят в соцсетях

Законопроект по легализации медицинской конопли уже активно обсуждают в соцсетях.

Телеведущий Макс Назаров усомнился искренности "Слуг", которые в последнее время сами часто попадают в нарко-скандалы.

"На самом деле власть не смогла убедить общественность так и не ответив на главный вопрос:

Мы легализуем "депутата Юрченко" или помогаем больным эпилепсией детям?" - написал журналист Макс Назаров (напомним, что во Львове нардепа Юрченко обвиняют в ДТП и драке под наркотиками).

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комментируя слухи, что Офис Президента собрал голоса под законодательную инициативу, чтобы получить следующий транш МВФ, написал, что легализация каннабиса не является условием получения каких-либо траншей.

Еще один "слуга народа" Макс Бужанский детально раскритиковал законопроект.

"Очень коротко, по поводу легализации каннабиса, которую фракция "Голос" и половина фракции "Слуга Народа", при трогательной поддержке союзных "Европейской Солидарности" и "Довиры" тащат в зал на следующей неделе.

Для того, чтобы хоть как то оправдать этот гнусный шкурняк, на скорую руку небрежно придуманы следующие тезисы:

1. Это облегчит страдания онкобольных.

Вранье, потому что для этого достаточно просто расширить перечень разрешенных препаратов, что и было сделано Кабмином 9 апреля.

Уже сделано, все, не нужно принимать никаких законов для этого!!!

2. Українські вчені отримають змогу проводити прогресивні дослідження в Україні, а не їхати за кордон;

Это что за сказочный бред то такой, а? Вы видели эти толпы учёных, устремившихся за прогрессивными исследованиями шмали за границу? Это какими идиотами нужно всех считать, чтобы вот эту ересь нести?

3. Українська економіка отримає значні інвестиції;

Не будет никаких инвестиций, никогда не будет!!!! Мы просто получим страну, вдоль и поперек бесконтрольно засеянную каннабисом, в каждом отг будут поля, второй Афганистан, кто не в курсе, посмотрите, во что превратилась эта страна!!!

4. Україна нарешті відповідатиме європейським стандартам та виконуватиме вимоги міжнародних договорів.

Вот этот- мой любимый. Вам не предложили европейские зарплаты и пенсии, вам не предложили европейский уровень медицины и образования, вам не предложили европейских стандартов безопасности на улицах!!!!

Но вам предлагают превратить свою страну в наркопритон, чтобы сказать, что неизвестные вам евробюрократы почти довольны, в этом вопросе.

5. Лидер фракции Голос, которая горой стоит за наркотики, нардеп Железняк говорит, что если мы станем выращивать каннабис, лекарства из него станут дешевле.

Вам рассказать про Роттердам плюс, импортный паритет, хаб где то там, и всё остальное, что используется для того, чтобы объяснить, почему то, что у нас имеет себестоимость 2 гривны нужно продавать вам за 15??? Или сами видели и в курсе?

6. Все тот же Железняк что то говорит про контроль.



7. И он же говорит про бесконтрольные нелегальные сигареты, алкоголь и нефтепродукты.

Это не удаётся побороть, а с наркотиками сразу получится, держи карман шире.

Я не буду вас уговаривать, вы меня знаете, есть некоторые вопросы, в которых для меня никаких компромиссов быть не может.

Это легализация короткоствольного оружия, которую я благополучно завалил с помощью коллег, и легализация наркотиков.

Это именно ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ, не слушайте байки, это оно.

И ваши рассказы- сейчас продают в каждой школе, покажутся детским лепетом вам же самим, спустя пол года, если мы позволим им проголосовать" - написал нардеп.

Что касается планов о "миллиардах долларов инвестиций" Максим Бужанский написал: "А те, кто рассказывает, как мы заработаем на каннабисе, это те же люди, которые обещали золотые горы от игорки или нет?"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал законопроект издевательством над народом.

"Закон про легализацию каннабиса на внеочередной сессии Рады это уже какое-то особенное издевательство над собственным народом. В связи с чем вспоминается вот такая параллель: опиумная лихорадка в Китае 18-19 веков.

Торговля опиумом создала один из самых масштабных торговых дефицитов в истории человечества. Она высасывала из Китая до 11% драгоценного серебра в монетах и слитках и уже в начале 19 века стала самой прибыльной в мире, а 2 миллиона китайцев стали наркоманами.

После этого случились две опиумные войны, потеря Гонконга, рост числа наркоманов до 15 млн человек. К 1875 году маком засеяли почти треть пахотных земель в провинции Юньнань.

Наркобизнес в Китае процветал до 1949 года, когда за него взялись коммунисты".