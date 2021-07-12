Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex дало ответ на запрос Литвы и согласилось начать быстрое пограничное вмешательства на границе Литвы с Белоруссией. В частности, для контроля границы будут направлены дополнительные патрульные машины.

Об этом сообщает пресс-центр Frontex.

"Ситуация на границе Литвы с Белоруссией остается тревожной. Решено направить быстрое пограничное вмешательство в Литву для укрепления внешней границы ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, в Литву будут направлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные офицеры для проведения собеседований с мигрантами и сбора информации.

"Быстрые вмешательства призваны немедленно помочь государству-члену ЕС, которое находится под давлением на своей внешней границе, особенно в отношении большого количества граждан, которые не входят в ЕС, но пытаются незаконно попасть на ее территорию",- добавляют в пресс-центре

Так, в течение ближайших дней агентство развернет собственные пограничные службы вместе с офицерами Литвы. Они будут сотрудничать, чтобы совместно показать реакцию Европы на продолжающийся кризис с мигрантами.

Только за одну неделю власть Литвы зафиксировала более 800 незаконных пересечений границы.

Кроме этого, Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с белорусской стороны призывает Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Вильнюс возлагает ответственность за миграционный кризис на Минск.

По словам министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса, на этой неделе он представит свое предложение коллегам из скандинавских и балтийских стран.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве гибридного оружия, должны получить болезненный ответ со стороны ЕС", - заявил он.

Он также добавил, что Брюссель должен препятствовать попыткам авторитарных режимов использовать людей для политического шантажа. При этом он не уточнил, какие именно санкции будет предлагать.

Напомним, в начале июля Литва объявила в стране экстремальную ситуацию из-за большого количества нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Ранее о планах построить стену на границе говорил глава МВД Литвы Агне Билотайте. Согласно данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год. Позже, 7 июля Литва заявила о построении на границе с Беларусью заграждение и отправку к границе дополнительных войск.