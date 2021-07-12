Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на выборах в парламент Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" (PAS) на парламентских выборах.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 12 июля.

"Искренне поздравляю коллегу президента Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность" (PAS), на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - написал Зеленский.

Напомним, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала уверенную победу на выборах в парламент Молдовы, которые состоялись в воскресенье, 11 июля. После подсчета 99,5% голосов политическая сила Санду набрала 52,74% и, скорее всего, получила "монобольшинство" в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство. Ближайшие конкуренты PAS, блок социалистов и коммунистов, который возглавляют экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин набрали 27,22% голосов. Партия "Шор" набрала 5,75% голосов. Таким образом, в парламент пройдут эти три политсилы.

Что означает для Украины и мира победа партии Санду на парламентских выборах в Молдове - читайте в нашем материале.