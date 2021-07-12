С понедельника, 12 июля, в Токио вводят режим чрезвычайной ситуации. Чуть больше, чем через неделю там начнутся Олимпийские игры, которые из-за коронавируса пройдут без зрителей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Накануне соревнований в Токио в четвертый раз ввели режим ЧС. Он продлится, как минимум, до 22 августа.

На прошлой неделе организаторы Олимпиады уже объявили о том, что практически все события Игр будут проходить без зрителей, в том числе местных.

"Мы просим людей поддержать спортсменов из дома", - сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

Напомним, недавно японские власти официально подтвердили проведение Олимпиалы-2020 без зрителей. Эксперты признают такое решение ожидаемым шагом и еще одним ударом по Олимпиаде, которая и без того была отложена на год из-за пандемии и отметилась масштабным превышением бюджета на этапе подготовки.

Также мы писали о том, что участники Олимпиады в Токио столкнулись с закрытым авиасообщением и скачком цен на билеты.