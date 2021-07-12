Полиция Гаити сообщила о задержании одного из предполагаемых заказчиков убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает DW со ссылкой на главу полиции Гаити Леона Чарльза.

Речь идет о враче родом из Гаити, который проживал в американском штате Флорида. По словам Чарльза, подозреваемые в убийстве главы государства звонили врачу после нападения.

Как предполагает полиция, он нанял частную венесуэльскую охранную фирму, имеющую офис во Флориде, изначально для собственной охраны.

По данным полиции, среди 21 задержанного по делу об убийстве Моиза врач стал уже третьим уроженцем Гаити, имеющим гражданство США. Двое других также живут во Флориде. Остальные 18 задержанных имеют гражданство Колумбии.

Напомним, в ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны. В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение.

Позже, 10 июля сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом.