В Китае открыли самую длинную в мире скоростную автомобильную магистраль Пекин-Урумчи, проходящую через пустыню. Ее протяженность составляет 2,8 тысяч километров, 500 километров из которых проходят через безлюдную территорию.

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Магистраль открыли после ввода в эксплуатацию последнего участка маршрута в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Помимо Пекина и Синьцзяна новая трасса проходит через четыре других региона провинциального уровня – Хэбэй, Шаньси, Внутреннюю Монголию и Ганьсу на севере и северо-западе Китая.

Дорога сокращает расстояние между Урумчи и Пекином на 1,3 тыс км, что делает ее самой быстрым способом для пересечения северного Китая.

Участки скоростной автомагистрали в других провинциальных регионах также введены в эксплуатацию. В связи с суровой природной средой и сложными геологическими условиями часть скоростной автомагистрали в Синьцзяне, пересекающая пустыню, была завершена последней.

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