В понедельник, 12 июля, в Николаевской области начинаются учения "Казацкая булава - 2021", в которых участвуют подразделения Вооруженных сил Украины и четырех стран Запада.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВСУ.

В торжествах по случаю начала учений примут участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции Unifer и другие.

Украинская-британские военные учения "Казацкая Булава - 2021" продлятся до 24 июля. Участие в учениях примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.

Напомним, в Харькове СБУ проводит учения с проверкой документов и осмотром машин. Мероприятия были запланированы на 11 и 12 июля. Спецслужба просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к происходящему.

Также мы писали о том, что подо Львовом впервые пройдут тактические военные учения "Три меча" с участием Украины, Литвы, Польши и США.