Twitter-аккаунт белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который находится под домашним арестом, заблокировали.

Теперь при попытке зайти в аккаунт на страницу Протасевича появляется сообщение, что "действие учетной записи приостановлено".

Как объясняется в сообщении на заблокированной странице, Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают его правила.

Напомним, в Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Решение о смягчении ему меры пресечения было обнародовано на следующий день после введения Европой секторальных санкций в отношении Беларуси. Также под домашний арест отправили его девушку - Софию Сапегу.

Также мы писали о том, что в начале июля Протасевич под домашним арестом завел аккаунт в Twitter и выложил туда первое видео.