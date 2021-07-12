На вторник, 13 июля, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады, где планируют рассмотреть оборонную реформу, борьбу с контрабандой, а также легализацию медицинского каннабиса.

Об этом говорится в письме Владимира Зеленского, направленном в адрес спикера Рады Дмитрия Разумкова, которое было распространено в СМИ

"Во вторник проведем внеочередное заседание парламента. Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса", - сообщила нардеп от "Слуги Народов".

Также, помимо легализации медицинского каннабиса, в письме Верховной Рады указаны четыре проекта закона. Среди них реформирование госпредприятий оборонно-промышленного комплекса, криминализация контрабанды и недостоверного декларирования товаров, налогообложение предпринимательской деятельности электронных компаний-резидентов, а также улучшение работы Антимонопольного комитета Украины.

На текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля.

Также, сегодня фракция "Слуга народа" проведет подготовительное заседание. Будет обсуждаться ряд законопроектов. Вероятно, и о корпоративном управлении государственными предприятиями.

Напомним, 3 июня нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях.

Также Верховная Рада может рассмотреть предложения Зеленского к заветированному им закону о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей на этой пленарной неделе.