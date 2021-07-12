В "ДНР" обвиняют украинских военнослужащих в обстреле поселка Гольмовского, расположенного на севере Горловки. Донецк заявляет об остановке электроснабжения и повреждении школы, а также жилых домов.

Об этом сообщают местные сайты со ссылкой на представителей "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня

"Сегодня утром под огнем артиллерии калибром 122 мм оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела 21 ТП обесточена, без электроэнергии остался 3021 потребитель", - сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Зафиксированы повреждения здания школы №77 по адресу: проспект Школьный, 13; жилых домов по адресам: проспект Школьный, 10, 11, 12 и улица Гагарина, 5.

Кроме того, по данным местных СМИ, огнем перебит газопровод низкого давления, повреждены два автомобиля. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, в Луганске обвинили ВСУ в обстреле и ранении пенсионерки. По данным "народной милиции ЛНР", вечером 7 июля начался обстрел населенного пункта Донецкий, который велся из 120-миллиметровых минометов.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный.