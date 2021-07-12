Жительница южной Австралии умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай от иммунизации в данном регионе.

Об этом сообщает The Australian.

"72-летняя женщина умерла после получения вакцины против AstraZeneca. Ее смерть, связанная с прививкой, что делает это первым случаем смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии",- говорится в сообщении.

Известно, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) был подтвержден у женщины после проведения прививки.

Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщают медики, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали.

Напомним, 2 июля в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Также весной в Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech от COVID-19 скончался 41 человек.