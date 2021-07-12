Прозападная партия президента Молдовы Майи Санду берет более 50% на выборах в парламент и получает карт-бланш на определение политики страны.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 99,53% голосов.

"Таким образом, закончился многолетний период раздрая в молдавской власти (когда президент шёл в одну сторону, а парламент в другую).

Для Украины в этом контексте важна политика будущего "монобольшинства" в отношении Приднестровья. Попытается ли Кишинёв теперь жестко решить вопрос с непризнанной республикой (что может создать горячую точку прямо на границах нашей страны и усилить конфронтацию с Россией)?

Из других моментов интересна судьба похищенного (предположительно украинской разведкой) в Кишеневе экс-судьи Чауса. По одной из версий его не предъявляли общественности в Украине до сих пор с целью не навредить на выборах Санду (ее критиковали за то, что она позволила иностранным спецслужбам похитить человека прямо в столице).

Если это так, то Чаус в ближайшее время может "вдруг" объявиться в Украине", - комментирует результаты телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, в конце апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы прошли 11 июля. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.

Также в ходе вчерашних досрочных парламентских выборов в Молдове правоохранители получили 14 сообщений, касающиеся возможных нарушений.