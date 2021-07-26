"Страна" начинает спецпроект — 30 лет истории Украины в 30 сюжетах. Каждый день, вплоть до 24 августа мы будем рассказывать о главных событиях каждого года независимости.

Также ежедневно в 8 утра на YouTube-канале "Страны" будет появляться видеоистория каждого года независимой Украины.

Начинаем с 1991 года — года распада СССР и объявления независимости.

Путь к 24 августа

Еще весной 1991 года мало кто ждал исчезновения Советского Союза. На референдуме в марте более 70% жителей Украины высказались за сохранение СССР. А при обсуждении вариантов совместного будущего республик выдвигались идеи тех или иных форматов федерации.

Верховный Совет УССР контролировало коммунистическое большинство (так называемая "группа 239") во главе с Александром Морозом, а националисты, требовавшие отделения Украины от Союза, пользовались поддержкой только на Западной Украине и, отчасти, в Киеве.

Не очень верили в скорое обретение независимости даже ее сторонники.

Так, 17 августа на фестивале "Червона Рута" лидер Народного Руха Вячеслав Черновол выступил с речью, где назвал вероятность независимости "ненадежной".

Но буквально через два дня калейдоскоп исторических событий закрутился с бешеной скоростью.

19 августа в Москве было объявлено о создании Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который возглавило почти все высшее руководство СССР, кроме Горбачева. Включая вице-президента Янаева, который был объявлен и.о. президента СССР.

Целью было сорвать подписание уже одобренного Горбачевым нового союзного договора, который превращал Советский Союз в аморфную конфедерацию. Собственно, именно на создание такой конфедерации была надежда у партноменклатуры пока еще советских республик.

Но планам по передаче львиной доли полномочий в республики решил помешать ГКЧП.

Сопротивление ГКЧП в Москве возглавил избранный в июне 1991 года президентом России Борис Ельцин. Он объявил членов Госкомитета путчистами. Вокруг резиденции правительства РСФСР ("Белого дома") начали возводиться баррикады.

В это время в Украине все было на удивление спокойно. Руководство УССР во главе со спикером Верховного совета Леонидом Кравчуком заняло подчеркнуто нейтральную позицию, выжидая, кто победит в Москве.

В день объявления ГКЧП 19 августа Кравчук выступил по телевидению с призывом "сосредоточиться на решении важнейших проблем повседневной жизни республики" и сохранять спокойствие.

К слову, как раз поздно вечером 18 августа в Киев прилетел главком сухопутных войск, генерал армии Валентин Варенников. Он был, пожалуй, самым решительным из всех сторонников ГКЧП. Поэтому, по мнению ряда исследователей, его отсутствие в Москве в ключевые дни сыграло роковую роль – на улицах Москвы инициатива постепенно переходила к Ельцину.

При этом в Киеве Варенникову было делать особо нечего.

В 9 утра 19 августа он встретился с Кравчуком в его кабинете. Там также присутствовали первый секретарь ЦК КПУ Станислав Гуренко, первый вице-премьер правительства Украины Константин Масик, командующий Киевским военным округом генерал-полковник Виктор Чечеватов и начальник политуправления КВО генерал-лейтенант Борис Шариков (будущий помощник президента Украины Кравчука по военным вопросам).

На этой встрече, длившейся два часа, Варенников информировал украинское руководство о событиях в Москве и предложил ввести чрезвычайное положение в Киеве и западных областях.

Но Кравчук предложил не вводить ЧП и пообещал обеспечить порядок самостоятельно, о чем главком сухопутных войск сообщил телеграммой в Москву.

Больше встреч с представителями гражданской власти в Киеве у Варенникова не было. Да они и не были нужны: руководство УССР в эти дни не приняло ни одного документа, где хотя бы осторожно критиковался ГКЧП, и фактически выполняло распоряжения нового московского руководства.

Поэтому после обеда 20 августа Варенникова отозвали в Москву – там его катастрофически не хватало. Но поменять ход событий в столице к тому времени было уже трудно.

21-22 августа стало понятно, что ГКЧП терпит в Москве поражение и победу в противостоянии одерживает Ельцин.

И это сразу же пробудило в Киеве невероятную активность.

Власти УССР заявили об осуждении ГКЧП, а 24 августа - Верховный Совет принял Акт о провозглашении независимости. Позже была приостановлена, а затем и запрещена, деятельность Компартии Украины.

Приведем дословный текст Акта о провозглашении независимости.

"Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 г.,

- продолжая тысячелетнюю традицию создания государства на Украине,

- исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

- осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины,

Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу только Конституция и законы Украины".

Три составляющие украинской независимости

Голосование за Акт стало возможным благодаря компромиссу трех основных центров влияния: партийно-советского аппарата, директоров крупных промпредприятий и сторонников независимости (воплощенного "Народным рухом" и другими движениями).

С последней группой было все понятно.

А вот у двух других категорий - директоров и советско-партийной номенклатуры были резоны далекие от идеологических. Они прекрасно понимали, что СССР так или иначе уже идет к рыночным отношениям. А значит в ближайшее время должна начаться приватизация предприятий. А еще до того - появится возможность поуправлять обширной госсобственностью, наживаясь на заводах и на распродаже сырья. И в этом процессе им не хотелось делиться с Москвой.

Поэтому они и увидели в неопределенной ситуации после провала ГКЧП исторический шанс вырваться на вольные хлеба.

Сотрудничество этих трех групп, помноженное на админресурс республиканской вертикали власти, позволило развернуть общественное мнение и 1 декабря провести новый референдум. На котором более 90% людей сказали "да" независимой Украине.

Среди народа было распространено мнение, что в "маленькой и хлебосольной" Украине наступление смутных времен можно будет пережить спокойнее, чем в большом Союзе.

Эти настроения подогревались массированной агитацией: выпускались листовки, где говорилось, что когда Украина перестанет "кормить" Россию и союзные республики она заживет как в Европе.

Приводились даже расчеты, что Украина занимает первые места в Европе по производству ряда товаров. И, мол, поэтому заживет куда лучше, когда перестанет отдавать их "за бесценок" на потребности СССР.

Впрочем, эти "аргументы", как впоследствии выяснилось, оказались ложью: после объявления независимости украинское производство обвалилось в несколько раз, поскольку потеряло рынки сбыта своей продукции именно на просторах бывшего СССР, а энергоносители стали поставляться в страну по мировым ценам.

И все это не приблизило, а отбросило Украину от уровня Европы.

О том, что украинцев накануне референдума обманывали прямо заявил в своем недавнем интервью Леонид Кучма.

"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла. Примерно в 1989 году наш Институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России - и он для Украины был серьезно отрицательным. Ведь Украина получала нефть и газ по ценам, которые меньше чая, меньше вод". В итоге расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. И это спровоцировало в Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР", - сказал Кучма.

Во время агитации за независимость также заявлялось, что Украина будет уважать права русского и русскоязычного населения. Все граждане будут иметь равные права и никто не будет ущемлен.

Например, Кравчук обещал, что никакой насильственной украинизации не будет, а любые попытки дискриминации по национальному признаку будут "решительно пресекаться".

Победа Кравчука

Одновременно с референдумом 1 декабря 1991 года проводились первые в Украине выборы президента.

Итоги их были очень показательными.

Народ голосовал за ту же УССР. То есть, чтоб независимость была, но при этом как можно больше осталось и от прежней жизни. Чтоб без резких перемен.

Поэтому президентом новой Украины 1 декабря был избран партаппаратчик Леонид Кравчук, который набрал более 62% на выборах. А вот кандидаты от условных националистов — Вячеслав Черновол и Левко Лукьяненко — не смогли на двоих взять и одной трети голосов.

Распад СССР. Беловежские соглашения

После референдума был большой вопрос, как на фактический выход из состава СССР отреагирует Москва. Ведь Советский Союз официально еще существовал. И Михаил Горбачев был его верховным главнокомандующим.

Неопределенность длилась недолго. 8 декабря в Беловежской пуще руководители трех республик-основательниц СССР - России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о денонсации союзного договора.

Ключевую роль здесь сыграла позиция Ельцина, к к которому, к тому времени уже перетекала реальная власть в Москве.

Он, в идеале, может быть и хотел взять власть во всем СССР. Но к концу 1991 года это уже было крайне трудно. А в окружение российского президента было немало советников, которые говорили, что Россия и сама прекрасно проживет со своими нефтью и газом без прочих республик, а потому особо не нужно сопротивляться распаду Союза.

25 декабря красный флаг был спущен с Кремля. СССР прекратил свое существование.

Огромная распавшаяся страна вошла в новую эпоху.

Крымский прецедент

Стоит упомянуть еще об одном событии 1991 года, о котором мало кто сейчас вспоминает, но которое сильно повлияло на последующую историю Украины.

Речь идет о референдуме по возобновлению автономии Крыма.

Крымские областные власти начали поднимать этот вопрос еще в конце 80-х, когда шел разгар перестройки. В эту эпоху много критиковали сталинское время, и в Крыму вынесли на повестку дня возвращение автономного статуса полуострова, который был утрачен после Великой отечественной войны.

Процесс резко ускорился в 1990 году, когда Верховный Совет УССР принял первую, июльскую декларацию о суверенитете. В ноябре Крымский областной совет назначил на январь 1991 года референдум о правовом статусе полуострова. И возвращении ему статуса Крымской АССР.

20 января этот референдум состоялся. На вопрос "Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?", 94% крымчан ответили утвердительно.

Бюллетень для голосования на крымском референдуме 1991 года

Следует обратить внимание на амбициозную формулировку референдума - "как субъекта Союза СССР" (а не как часть Украины).

Она была не случайно. В это время во многих республиках бывшего СССР шли процессы их внутреннего дробления. Автономии в их составе требовали самоопределения и пытались напрямую выходить на союзный центр и выстраивать с ним отношения.

Где-то этот процесс шел на базе уже существующих автономий (как например в Грузии с Абхазией и Южной Осетией). А где-то создавались новые (как, например, Приднестровье в Молдавии). Причем в ответ зачастую республиканские власти пытались силой подавить "бунт автономий", что и заложило основу большинства конфликтов, которые до сих пор тлеют на постсоветском пространстве.

Если б тогда Киев отреагировал на "автономные" устремления Крыма точно также как и Грузия в отношении Абхазии, то, не исключено, что ход украинской истории пошел бы совсем иным путем еще в 1991 году. Крым бы тогда стал горячей точкой еще до референдума о независимости. Не исключено, что к нему подтянулись бы и ряд регионов юго-востока. И после 1 декабря могли бы начаться события, которые произошли в 2014 году. Но только с куда более катастрофическими последствиями учитывая хаос того времени. И, возможно, независимая Украина в нынешних границах бы никогда и не возникла.

Но тогда Киев поступил куда мудрее, чем постмайданные украинские власти в 2014 году.

Республиканское руководство не стало мешать процессу создания крымской автономии, а, можно сказать, возглавила его, только слегка модернизировав. В феврале Верховный совет УССР принял закон, по которому Крым получал статус автономной республики — но в составе Украины.

Тогда как раньше — в 20-40-х годах — полуостров был автономной республикой в составе России.

Москва, занятая своими проблемами и нарастающей войной Горбачева с Ельциным, этому решению не препятствовала, власти Крыма тоже были удовлетворены.

Позиция киевского руководства, с его точки зрения, была логичной: Украина сама в тот момент делала первые шаги к независимости. И отказ Крыму в автономии скорее всего повлек бы выход полуострова из состава УССР. Чему тогда бы вряд ли кто-то смог воспрепятствовать.

Но в Киеве не препятствовали автономии. И в итоге независимой Украина стала с Крымом в своем составе, а не без него.

Как видим, когда-то Украина не боялась давать автономию отдельным территориям и вносить ее в Конституцию — ради сохранения контроля над областями. Интересный опыт - особенно в свете событий на Донбассе и Минских соглашений, в политической части которых прописан особый статус неподконтрольных территорий, который украинские власти предоставлять не хотят.

Первые удары по вкладам и сбережениям

1991 год стал в Советском Союзе — и Украине — временем первых "шоковых" реформ.

В январе Горбачев подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года. Их можно было обменять на более мелкие банкноты образца того же 1961 года - а также банкноты 50 и 100 рублей образца 1991 года.

Но на обмен дали всего три дня и ограничили сумму.

Тем же указом запретили вкладчикам снимать через сберкассы более 500 рублей в месяц. Таким образом у граждан под видом борьбы с фальшивомонетчиками и дефицитом по сути изымались деньги.

Чуть позже, в апреле, вышли указы, которыми отпускались цены на некоторые ключевые товары и услуги государства: например, транспорт, который подорожал втрое (с 5 до 15 копеек за проезд в метро).

Все это уже в последующие годы закончилось обесцениванием денег как таковых и катастрофой сгоревших вкладов Сбербанка СССР. Но старт "реформам" был дан уже тогда. Что резко подкосило доверие людей к центральной власти.

В Украине же тогда в ходу были так называемые купоны - листки бумаги, на которых были написаны суммы в рублях. Для покупки товаров нужно было предоставить и деньги, и купоны.

Но в реальности это правило далеко не всегда действовало. Да и товары все больше становились дефицитом.

Советская экономика и торговля готовились к отпуску цен и переходу к рынку, а потому не выставляли на полки товары, надеясь сбыть их потом по более высокой цене, а если получится, то и отправить на экспорт.