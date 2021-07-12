На досрочных парламентских выборах в Молдове победила прозападная партия "Действие и солидарность" пришедшей осенью прошлого года к власти президента Майи Санду.

Партия Санду, по данным ЦИК, получила большинство в парламенте - более 52% голосов, пророссийский блок коммунистов и социалистов под руководством экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина - около 27,5%.

Досрочные выборы назначили после того как в апреле Санду распустила парламент страны. До этого парламент, который в Молдавии имеет еще большие полномочия, чем президент, контролировала политсила Додона. И было очевидно, что Санду его распустит, чтобы взять полностью власть в стране.

Победа партии Санду может непосредственно отразиться на Украине из-за возможной разморозки давнего конфликта в Приднестровье - регионе Молдовы, который с 1992 года не контролируется Кишиневом и является непризнанной республикой.

За президентскую партию проголосовали те, кто хочет сближения с Западом, а сама Санду вообще намекала на возможность присоединений Молдавии к Румынии. Что также может вызвать рост напряженности в отношениях с Приднестровьем, которое ориентировано на Россию.

"Страна" анализирует, что означает консолидация (впервые, кстати, за многие годы) власти в Молдове и что это значит для Украины.

"10 лет назад Молдова похожее уже переживала"

Как и во время президентских выборов, своим успехом Санду со своей партией во многом обязана молдавским гастарбайтерам, которые трудятся в Европе (на работу за границу из-за тотальной нищеты выехал каждый третий молдаванин). С недавних пор процедура их голосования на зарубежных участках упростилась и они, в основном, поддержали президентскую партию.

Триумф Санду сравнивают с победой Зеленского, который, став президентом, получил монобольшинство в парламенте. И, как и с Зеленским, эксперты не исключают возможного скорого падения рейтинга на фоне патовой ситуацией в экономике из-за коррупции и эпидемии и безработицы.

Источники "Страны" в политических кругах Молдовы полагают, что с приходом Санду может повториться ситуация с правлением прозападных коалиций, когда вместо сближения с ЕС произошел ряд коррупционных скандалов. Самый крупный - с выводом из молдавских банков миллиарда евро, после которых испортились отношения с Брюсселем, страна погрязла в очередном политическом и экономическом кризисе, и победил социалист Додон.

"Треть Молдовы уже на заработках, а за последний год работу потеряла еще почти четверть населения страны. За Санду голосовали те, кто верит, что она выведет Молдову из экономического кризиса после пандемии благодаря лояльности Запада и новым кредитам. Ее уже называют "Зеленским в юбке" и ждут повторения разочарования в ней. Сейчас у молдаван, в основном живущих за границей и жителей Кишинева, эйфория. Но Молдова подобное уже переживала, когда к власти 10 лет назад приходили прозападные силы, но жить лучше не становилось. Наоборот, Молдова как была, так и остается одной из самых бедных стран Европы. И отстраненный от власти олигарх Плахотнюк, хоть временно отошел в тень, но по-прежнему играет первую скрипку. То есть править дальше будет олигархат, который будет делить потоки уже при Санду. А люди — беднеть (ведь российский рынок может быть закрыт). Поэтому через какое-то время молдаване вновь могут разочароваться, и через какое-то время не исключен реванш пророссийских сил", - сказал нам источник.

Приднестровье и "соросята"

В то же время в экспертной среде не исключают напряженности в Приднестровье, прямо на границах Украины. Победив на выборах президента прошлой осенью, Санду отметилась неоднозначными высказываниями о Приднестровье.

В ноябре 2020 года президент заявила, что формат решения конфликта в Приднестровье должен предусматривать полный вывод оттуда российских войск. Их место в Приднестровье, по её мнению, должны занять представители ОБСЕ.

Санду также не исключала, что в будущем Молдова может войти в состав Румынии. Занимая пост премьер-министра в 2019-м, она заявила, что такое объединение может произойти по итогам национального референдума.

Вместе с тем в конце ноября 2020 года Санду обещала, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьёзная повестка для взаимодействия с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - уверяла политик.

В свою очередь, Додон и Партия социалистов Республики Молдова выступают за развитие более тесных отношений с Россией.

"Национальный интерес Молдовы подразумевает улучшение отношений с Российской Федерацией — одним из наших главных стратегических партнёров. С Россией нас связывают века общей истории, взаимодействие по приднестровскому урегулированию. В Российской Федерации живут и работают сотни тысяч наших сограждан", - говорится в программе партии.

Социалисты полагают, что у Молдовы "нет шансов на вступление в ЕС в обозримом будущем".

Санду же открыто выступает за евроинтеграцию Молдавии, а также пропагандирует ее объединение с Румынией (что эксперты называют популизмом, ведь вряд ли ЕС согласится принять одну из самых бедных и коррумпированных стран Европы, к тому же внутри самой Молдовы союз с румынами вызывает споры).

Бывший премьер опирается на поддержку не только Запада, но и местных "соросят" - в стране действует сеть НПО, живущая на западные гранты.

Однако, по словам экспертов, демографическая структура населения меняется не в пользу проевропейских партий - молодежь выезжает на заработки. За рубежом трудится треть населения - около миллиона человек. Поэтому избиратель в Молдове "стареет", а пожилые люди ностальгируют по временам СССР, поэтому голосуют за пророссийских социалистов. И неизвестно, как ситуация сложится на следующих выборах.

Казус Чауса

Из других моментов интересна судьба похищенного (предположительно украинской разведкой) в Кишеневе экс-судьи Чауса. По одной из версий, его не предъявляли общественности в Украине до сих пор с целью не навредить на выборах Санду (оппоненты ее критиковали за то, что она позволила иностранным спецслужбам похитить человека прямо в столице).

Если это так, то Чаус в ближайшее время может "вдруг" объявиться в Украине.

До сих пор он выходил на связь только через созданный уже после похищения телеграмм-канала и достоверно его местонахождение неизвестно. Считается, что он может содержаться на одном из объектов украинских спецслужб.