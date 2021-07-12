В Киеве 27 и 28 июля состоятся мероприятия по случаю Дня Крещения Руси. Торжественное богослужение пройдет на Владимирской горке и в Святой Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Так, 27 июля на Владимирской горке состоится торжественный благодарственный молебен, который возглавит предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении архиереев Украинской православной церкви. Начало - в 13:00.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где будет совершено всенощное бдение.

На следующий день, 28 июля, митрополит Онуфрий возглавит торжественную Божественную литургию на площади перед Успенским собором Лавры. Начало - в 09:00.

Напомним, Верховный суд отказался по иску Филарета объявлять недействительным создание ПЦУ.

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