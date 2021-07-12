Грозовые дожди со шквалистым ветром прогнозируют в Крыму на 12 и 13 июля, объявлено штормовое предупреждение. Высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями.

Об этом сообщает "республиканский главк МЧС".



"Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - рассказали спасатели.

В связи с надвигающейся непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ

Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду.

Напомним, в Крыму уже несколько дней не прекращаются проливные дожди, а города полуострова страдают от наводнений и потопов. Наиболее серьезные последствия непогоды в Керчи и Ялте, сложная обстановка в Симферополе. Потоки воды сносят все на своем пути и размывают асфальт. Из-за ливней эвакуируют жителей, власти ввели режим ЧС и пытаются откачивать воду.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что после мощных июньских ливней, наводнений и подтоплений все водохранилища Крыма наполнились водой, а ее запасов хватит на ближайшие два года.