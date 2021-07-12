В России ученые выяснили, как вейпы влияют на организм курильщика. Оказалось, что они не так опасны, как никотиновые смеси, но все же вредят организму.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на выводы ученых Медицинской академии имени Георгиевского

В ходе эксперимента на крысах ученые заполняли помещение с грызунами парами вейпа - после чего в организмах животных сильно повышалась активность расщепляющих белки ферментов (трипсиноподобных протеиназ) и начиналось разрушение белков легочной ткани.

"Мы разделили грызунов на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, и особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотина в концентрации шесть миллиграммов на миллилитр", - рассказал изданию доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

По его словам, через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения – повреждения структурных белков в ткани легких. Как выяснили ученые, у грызунов значительно повысился уровень активности так называемых трипсиноподобных протеиназ – ферментов, расщепляющих молекулы белков. В результате этого у крыс начался процесс разрушения белков легочной ткани.

"Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы, трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов", - сказал Алиев.

"В норме ингибиторы отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов, но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается", – пояснил он.

В целом оказалось, что хотя вейпы не так опасны, как никотиновые смеси - они не безвредны: безникотиновые пары электронных сигарет достоверно снижают защиту легких, говорится в выводах ученых

Напомним, в Москве у подростка образовалась редкая болезнь легких из-за вейпа - он провел неделю под аппаратом ИВЛ.

Также мы писали, что в Бельгии впервые из-за вейпа скончался человек. Умер 18-летний парень, которому подарили вейп в подарок на день рождения. Рафаэль Пауерт погиб спустя менее чем месяц после перенесенной пневмонии, причиной которой, по словам врачей, стал именно вейп. Врачи обвиняют в смерти подростка жидкость с ароматизатором.