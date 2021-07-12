В больнице Днепра умер двухлетний мальчик Миша, которого изрезал экс-сожитель его матери. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, но повреждения были слишком серьезными.

28-летний Сергей Федотов, который и причинил тяжкие повреждения малышу, первое время прятался от полиции, но сейчас задержан и находится в СИЗО. Он собирался расправиться и с 7-летней сестричкой Миши, но девочка смогла убежать. Она рассказала родственникам подробности зверства.

Рассказываем, что известно об этой шокирующей истории.

Изрезал брата, сестру - отпустил

Кровавая драма разыгралась 7 июля в селе Девладово недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области.

Примерно в час дня в дом своей бывшей сожительницы Марины ворвался 28-летний Сергей Федотов. Там в это время находились 2-летний Миша, его 7-летняя сестричка Вика и 18-летняя соседка, которая присматривала за детьми, пока их мама, бабушка и дедушка уехали по делам.

Девушка испугалась и убежала, поскольку поведение "гостя" показалось ей неадекватным. Уже из дома она вызвала полицию.

В этом доме произошла трагедия

В это время отчим связал детям руки скотчем и позвонил их матери. Как пишут "Факты", со ссылкой на источник в полиции, мужчина пригрозил взорвать дом, если она к нему не вернется, а потом пригрозил, что сделает что-то с детьми.

"Я люблю тебя. Очень сильно. И я не могу сделать тебе больно. Но я могу сделать твоим детям", - сказал он.

Дети оказались в заложниках. Экс-сожитель сказал по телефону, что зарежет старшую девочку, но она стала плакать и просить не делать этого. Плакала и ее мать, которая слышала все это по телефону.

Тогда мужчина сказал, что дает второй шанс вернуться к нему, но кто-то из детей все равно должен умереть. После этого он положил трубку.

Позже девочка рассказала, что он сказал, что она может идти, но дверь была закрыта. Она сначала спряталась под кровать, а потом смогла открыть окно, выбить сетку и сбежать. Девочка находилась в шоковом состоянии. На ее глазах Сергей Федотов издевался над братиком.

Двухлетний Миша. Фото: Олег Ермолинский

По словам мамы, девочка передала шокирующие подробности. Мужчина резал ребенка ножом и спрашивал: "Ты какой смертью хочешь умереть быстрой или медленной?"

Когда на место прибыла полиция малыш был жив, но истекал кровью, а экс-сожитель сбежал. Его искали почти девять часов. Все это время он прятался на чердаке заброшенного дома в этом же селе. Найти преступника удалось с помощью служебной собаки.

Кадры задержания опубликовали в сети.

"Мозг умер полностью"

Сначала двухлетнего Мишу привезли в местную райбольницу. Состояние его было критическим. Он потерял много крови. У него была перерезана трахея, задеты органы. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. 8 июля Миша впал в кому.

Его перевезли в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Неофициально врачи сообщили матери неутешительные новости: "Мозг умер полностью". Но сердце мальчика продолжало биться благодаря медицинскому оборудованию.

Медики констатировали, что состояние ребенка критическое и не давали никаких прогнозов. 11 июля стало известно, что мальчик умер.

"Любящий отец" в соцсетях

"Факты" опросили местных жителей. Они рассказали, что Сергей приехал в село из Днепра. Был необщительным, но казался безобидным. Работал на местной химбазе.

В соцсетях фотографии публиковал фото с Мариной и детьми, в гостях вел себя заботливо, но когда оставался с детьми дома один, то соседи слышали, как он на них част кричит. Кроме того, в селе говорят, что он был судим за грабеж или разбой, а однажды избил Марину так, что был суд и его признали виновным в домашнем насилии.

Сергей Федотов с Мишей. Фото: Олег Ермолинский

Мать детей рассказала, что в начале ее сожитель казался спокойным и вел себя нормально, но последние полгода стал очень агрессивным, ревнивым, и они расстались. Нападение на детей она объясняет чувством мести и тем, что бывший сожитель "сделал это назло ей".

"Я не хотел его убить, если бы хотел – вставил бы нож глубже", – приводит комментарий Сергея Федотова криворожский журналист Олег Ермолинский.

Было возбуждено уголовные производства по нескольким уголовным статьям: покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115) и по незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 3 ст.146). За это грозило до 15 лет лишения свободы.

Меру пресечения Сергею Федотову суд избрал, когда мальчик был еще жив. Подозреваемый и его адвокат согласились с предъявленным подозрением. На время проведения расследования суд отправил Федотова в СИЗО на два месяца.

После того, как ребенок умер, квалификацию статей изменят на "убийство". За это грозит уже больший срок, вплоть до пожизненного.