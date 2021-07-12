Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил приграничным войскам закрыть границу с Украиной из-за большого потока оружия в его страну.

Речь не идет о том, чтобы перекрыть собственно пограничные пункты. Но если раньше жители приграничных районов могли переходить на ту сторону, например, для сбора ягод, то теперь ситуация может измениться.

Для жителей украинских сел у границ Беларуси, это может вызывать серьезные проблемы - торговля ягодами, собранными в белорусских лесах, составляет существенную долю дохода людей. При этом Лукашенко украинцы в проблемах винить не спешат и надеются, что он их не бросит в беде.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова отправилась в приграничные с Беларусью села и узнала, что местное население думает о сложившейся ситуации.

"Это единственная возможность заработка"

В селе Березовое, которое находится в 4 км от белорусской границы, ошеломлены закрытием границ с Беларусью и не поддерживают это решение. Местная жительница рассказывает, что около 60 людей из села оформили себе пропуска и ходят собирать на той стороне дикорастущие ягоды:

"Наши люди ходят собирать там дикоросы. Они собирают законно и от этого имеют немного прибыли в семье. Мы не считаем Беларусь врагом. И мы для них тоже не враг", - говорит женщина.

Она добавляет, что таким видом дополнительного заработка в основном пользуются жители улицы Белорусской, которые раньше жили в Беларуси, но их перевезли сюда: "У нас большинство жителей той улицы - переселенцы. И мы привыкли всегда на ту сторону ходить. И сейчас они туда ходят, несмотря на то, что им пропуск нужно оформлять и за это платить. Но это их заработок".

"Пусть Украина меньше выступает, а нам в Белоруссию нужно. Мы там многие родились. Там выросли наши родители. И мы хотим туда ходить. Там и черника, и клюква, и дети мои живут в Беларуси. Поехать не могу к дочке в гости", - на украино-белорусском суржике отвечает местная жительница.

Люди жалуются, что если Лукашенко перекроет границу, им негде будет даже деньги заработать. Раньше было много вариантов подработки: и теплицы, и сенокосы, и пастбища. Многое и так позакрывали.

"Нам некуда будет деваться. Это единственная возможность заработка. Работы никакой нет. И туда не пускают - и туда не пускают. Раньше на парники ездили, а теперь и туда тоже не пускают. Нашего народа вон сколько въезжало, чтобы зарабатывать там деньги", - разводя руками наперебой рассказывают женщины, собравшиеся в местном магазине.

"Дороги перекроем"

"Люди будут протестовать. Будут выходить и что-то делать. Перекрывать будут дороги. Пусть правительство решает, чтобы было хорошо. Пусть думают про людей, не только про себя. Пусть договариваются, чтобы и людям было хорошо, и им было хорошо. В Беларуси все есть: и зарплаты, и заводы с фермами. Куда хочешь иди и работай. А тут ничего нет, еще и прижали так, что нет возможности поехать заработать", - сетуют здешние.

Если бы у людей была возможность переехать в Беларусь, они бы согласились на это, так как недовольны жизнью в Украине:

"Переехали бы всем селом. Раньше здесь и так была Беларусь. Пусть бы наше село отдали Беларуси. Мы все согласны. Ни работы нет, ничего. Куда хочешь девайся".

У участницы опроса в белорусском селе Горынь живет дочь. И там с работой проще: есть пилорама, ферма, консервный завод и др.

Основная же часть украинцев обходится сезонными заработками, работают в местных магазинчиках, а молодежь уезжает в Польшу, Германию и Финляндию на заработки.

Их односельчанка рассказывает о том, что люди не могут поехать в Волынь, Киев, Житомир, Олевск собирать чернику, потому что их прогоняют.

"В тех сёлах люди прогоняют наших людей. А если и Беларусь закроют, то что нам пропадать нужно? Вот вам и "єдина країна". Они с ножами и бусы бьют, колеса режут. Вот такое происходит", - говорит украинка.

"Беларусь для нас - это хорошо. Мы не хотим, чтобы закрывали [границу]. Мы раньше по национальности были белорусами. А теперь видишь уже...закрывают...мы против, что они закрывают. Потому что нам трудно. Вот сейчас ездим за черникой в направлении Киева, потому что на пропуск в Беларусь денег нет. А так машиной до Киева добираемся", - говорит жительница села Березовое.

Еще одна жительница села говорит, что собранную чернику потом продают оптовикам или на рынке: "Клиенты приезжают".

"Мы просим пана Лукашенко пусть не закрывает границу. Мы его очень уважаем. Он нам добрый. Вот так как президент - очень добрый", - отзываются про лидера соседней страны селяне.

"Там мои дяди живут, сестры. И не заехать не увидеть? Ни черницы не набрать, ни ягод, ни грибов. Ну? Там мы родились и жили. Косили сено. Так нехорошо. Чтобы дружно жили хотим, да и все", - говорят женщина, которая по национальности является белоруской.

Мужчина рассказал, как из приграничного села ездят собирать чернику в Киев: "Бусы отъезжают в 5 утра. Платят 250 грн за билет. 20 человек в бусе. Один за одним едут до Киева, Житомира, там собирают ваши ягоды. 50-60 гривен за килограмм платят. Набрал и несешь коробку на себе до машины. А где стоит бус - кто его знает. Да наши тут на районе сдают, у нас дороже. А шоферу все равно - ему платят за дорогу, он везет".

Сезонные заработки - единственная возможность выжить

Теперь с закрытием границ с Беларусью, людям придется выезжать в Овруч, Киев, Житомирскую область, Киевскую область, чтобы заработать себе на жизнь. Причем такие сезонные заработки для них единственная возможность выжить.

"Наши зарабатывают 1800- 2000 грн. Бывает, что и на билет не хватает. Да и ягод может не быть. Гоняют наших людей. Когда-то ехали и наш бус завернули назад. Была и такая ситуация, когда муж купил пропуск в Беларусь. Ушел на 2 или 3 дня. Ему стало плохо, операцию сделали, деньги пропали, их нам никто не вернул", - жалуются украинцы.

Конечно, описанный женщиной случай - единичный, но на сбор черники тоже нужно иметь здоровье, подчеркивают здесь. "Бывают, что людям приходится идти 10 км и больше. Не каждый далеко зайдет. На транспорте проезжать нельзя. Только коробку на плечо - и погнал", - делятся с нами жители приграничного села.

Тяжелый труд описывают так: "Это невозможно. Собираешь ягоды, а с тебя капает. И еще без воды. Нести собранные ягоды тяжело. А если сильно много набрал, то нельзя будет через границу пронести".

Заработки в Киевской области занимают целый день:

"Представьте себе небольшой бус, в котором едут 40 человек. 5 часов туда, 8 часов собираем ягоды, 5 часов назад домой. И без отдыха. Приезжаем домой в 11 часов вечера. И так каждый день".

В селе Заболотье тоже потеряют доход из-за закрытых границ. Раньше тоже ходили без пропуска, а сейчас приходится платить деньги.

"На чернике и по 4 тысячи грн зарабатывают за сутки. Вот считайте. Те, которые клюкву собирают, есть те, которые сразу сдают, и которые зимой продают. Вот так растягивают, и хватает. Продают в Украине. Приезжают клиенты и забирают у нас. Заготавливают ягоды. Сезон длится с 1 июля до 1 августа. Потом с 1 сентября по 15 ноября. И за пропуск платят 120 долларов", - рассказывает нам про схему заработка жительница Волынской области.

Сейчас люди на заработки едут до Сарненского района Ровенской области, до Хмельницкого, Киева.

"Наши леса повырезали. А раньше обходились своим. Тут в 1,5 метрах граница белорусская. Но сейчас все закрыто. Пропуска можно открыть один в Дроздыне, один в Березовом, в Познани и Каменном. Сначала с этими пропусками едут бусами, а потом границу проходят - и на велосипедах", - рассказывает местная жительница, которая таким образом зарабатывает на жизнь с детства.

Другой работы в селе не знают. "Это у нас такой хлеб. Только магазины остались. Раньше были фермы, а теперь ничего не осталось", - сетует женщина.

Местные жители надеются, что Лукашенко смилуется и не закроет оставшиеся границы.

"Он не закроет. Он нас жалеет. Им же тоже прибыль. 120 долларов с человека взять, тоже прибыль. Раньше Беларусь, Россия и Украина три сестры неразлучные были. А сейчас враги. Сейчас воюют", - сравнивают сегодняшнюю жизнь с прошлой люди.

Также добавляют, что в Березовом за болотом завод торфяной работает, который производит торфяные брикеты и переправляет за границу для посадки голубики.

В селе Дроздынь тоже ездят на заработки за границу, но ближе ходить за ягодами в леса Беларуси. Здесь люди не ездят собирать ягоды в Киевскую область, потому что невыгодно.

"Нам близенько. И заработок тут. Лучше здесь. Мы ездим за черникой, клюквой, грибами. Может, даст Бог, не закроют и будут продолжать ходить собирать. Если закроют границу, будем идти и просить, чтобы открыли. А как же людям быть? У нас двое деток, а есть где очень много - шестеро. Их же нужно кормить. Мы же вреда не приносим. Зайдем тихонько, наберем клюквы-черники и всё. А заработок этот хороший. У кого есть здоровье - тот ходит и зарабатывает", - рассказывает жительница здешнего села.

"А как они смогут закрыть, если деньги [за пропуска] уже взяли. Так дело не пойдет. Конечно, против люди", - говорит еще одна участница опроса.

"Мы против закрытия границы. Это не только заработок, но и отдых. Это здоровье наше в лесу... Мы очень просим президента Лукашенко, чтобы он не закрывал границу. Потому что люди из простых сел выживают на этом. Они не согласны. Они оружие не перевозят. Это гарантировано. Они только зарабатывают, чтобы выжить", - говорят пенсионерки.

По их словам, простые селяне не должны страдать, а преступниками заниматься - прямая обязанность правоохранительных органов.

Здесь говорят, что пропускная система начала действовать с 2011 года и по этим пропускам ходят в Беларусь по сегодняшний день.

Полный выпуск опроса об угрозе закрытия границы с Белоруссией смотри в опросе Антонины Белоглазовой на YouTube-канале "Страны".