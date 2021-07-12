Вечером в воскресенье, 11 июля, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое оказались в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла около 21:20 неподалеку от села Ревностное Бориспольского района. Там микроавтобус опрокинулся на крышу. В момент аварии в автомобиле находилось 12 человек, из них 4 ребенка. В ДТП погибли 2 человека, из них 1 ребенок. 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка.

Для деблокирования от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, утром в воскресенье, 11 июля, на Гостомельской трассе около Киева случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами. Всего пострадали восемь человек, при этом один мужчина сломал ногу. Все пострадавшие были отправлены в больницу города Буча.

Также "Страна" писала о том, что недавно под Киевом столкнулись два грузовика, после этого на трассе образовалась пробка в пять километров. Один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии.