В воскресенье, 11 июля, в Индии от удара молнии погибли 11 человек. Все смертельные случаи произошли в штате Раджастхан. Все погибшие пытались сделать селфи во время сильной грозы.

Об этом сообщает ВВС.

Один из трагических инцидентов произошел на сторожевой башне в городе Джайпур, на популярном туристическом объекте Форт Амер. Шел дождь, около 27 человек находились на башне и стене форта. Старший полицейский сообщил, что башня является популярным местом, добавив, что двое погибших были молодыми людьми.

По сообщениям местных СМИ, в воскресенье произошло еще девять смертей от ударов молнии в Раджастхане. Власти штата назначили семьям погибших компенсацию в 500 000 рупий (6 700 долларов).

Сезон муссонов в Индии, во время которых наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь.

Напомним, недавно под Львовом из-за удара молнии погиб подросток. Трагедия разыгралась в селе Тарасовка Львовского района (Подберезцовская территориальная община - Ред.)

Также мы писали о том, что молния убила двух человек в селе под Черкассами, третий оказался в больнице.