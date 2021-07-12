Covid-падение продолжается. Новых зараженных в Украине за сутки меньше 200 человек
По состоянию на утро понедельника, 12 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 174 человека.
Напомним, что вчера, 11 июля в стране было выявлено 290 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 116 человек.
Умерли за отчетные сутки 7 человек (с начала эпидемии 52 604 пациента).
О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.
Выздоровели за последние сутки 236 человек (с начала эпидемии - 2 177 529 пациентов - Ред.).
Среди новых зараженных 16 детей и 1 медработник.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (24 человека), Киевской области (13), Одесской области (10) и Харьковской области (9).
В Киеве выявили 63 новых случая заражения.
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