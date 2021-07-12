Власти Гаити активно продвигаются в расследовании дерзкого убийства президента страны Жовенеля Моиза. Так, вчера 11 июля, глава полиции Леон Шарль объявил об аресте важного фигуранта дела, которого подозревают в тесной связи с организаторами убийства.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Леон Шарль назвал имя задержанного - это некий Кристиан Эммануэль Санон. Однако начальник полиции не привел больше никаких других подробностей. Зато он добавил, что полиция обнаружила в доме Санона бейсболку с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с патронами, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.



Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью 7 июля в своей резиденции, его супруга была ранена. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.

После инцидента в республике объявили военное положение и закрыли границы.

Власти Гаити также попросили Соединенные Штаты направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. С аналогичной просьбой власти Гаити обратились в ООН.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как и почему убили президента Гаити и при чем здесь США.