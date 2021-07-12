На Кубе идут акции протеста против властей. Акции проходят в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем, а также недовольны тем, как власти борются с эпидемией коронавируса.

О этом сообщает РИА-Новости.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ призвал "защитников Кубинской революции" выйти на улицы, чтобы противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят "контрреволюционные наемники" и "американская империя".

"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах, - заявил Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения в воскресенье. Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни".

Диас-Канель добавил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, сегодня требуют "гуманитарной интервенции".

Он сказал, что эти люди поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать эпидемиологическую ситуацию на острове.

Напомним, ранее в этом году с поста главы Компартии Кубы ушел Рауль Кастро.

Ранее "Страна" разбиралась, что произойдет с Кубой после смены власти.