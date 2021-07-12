По итогам подсчета 95,12% голосов, отданных избирателями на парламентских выборах Молдовы, продолжает лидировать партия президента Майи Санду PAS. Таким образом, политическая сила сможет сформировать свое "монобольшинство".

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте молдавского Центризбиркома.

Так, в парламент проходят:

PAS - 48.12% голосов;

BECS (блок социалистов и коммунистов, которым руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин) - 30.63%;

Партия "Шор" - 6.42%.

Напомним, в Молдове в воскресенье, 11 июля, прошли досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Молдова осталась без полномочного Кабинета министров в разгар пандемии - в конце декабря 2020 года, когда в отставку подал премьер-министр Ион Кику. Произошло это за день до истечения президентского срока пророссийского Игоря Додона.



Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний президента Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.