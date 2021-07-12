Во время рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия и главой Христианско-демократического Союза Армином Лашетом, которого называют возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северному потоку-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС", - говорится в сообщении.

Зеленский сказал о важности поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствованию единству Евросоюза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО.

Также стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский высказался за дальнейшую практическую поддержку со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Зеленский также проинформировал о безопасности на Донбассе, прежде всего касательно концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский везет Меркель аргументы для остановки строительства "Северного потока-2".