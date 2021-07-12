Литва отказала Беларуси в выдаче экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает ТАСС.

"Пришли документы, могу официально подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче", - сказал Швед.

"Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. Правовых оснований мы в этом не увидели", - добавил он.

В то же время генпрокурор заявил, что белорусская сторона принимает все возможные правовые меры к тому, "чтобы преступники выдавались белорусскому правосудию",

"У нас очень хорошие результаты в этой работе с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - сказал Швед.

Что касается партнеров из других стран, продолжил он, "то мы направили и направляем соответствующие документы".

"Пока реакции не наблюдаем за исключением гражданки Тихановской", - сказал генпрокурор.

Напомним, весной этого года генеральная прокуратура Беларуси отправила запрос на экстрадицию Тихановской, на что в Литве заявили, что "Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы" и "скорее ад замерзнет", чем будут удовлетворены требования генпрокуратуры.

Ранее мы писали, что Тихановская провела неофициальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе, где глава государства находился с рабочим визитом.