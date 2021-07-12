Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров начать вкладываться в развитие космических технологий по примеру зарубежных бизнесменов.

Своим мнением он поделился в интервью ТАСС после успешного суборбитального полета аппарата Unity-22 Virgin Galactic.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — сказал Рогозин.

Он добавил, что этот суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, однако является знаковым событием и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества.

Ранее мы писали о том, что в НАСА заявили, что 8 июля, к Международной космической станции мог приблизиться неопознанный объект. В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ сказал, что в России следили за ситуацией, но "угрозу не подтвердили".

Также грузовой космический корабль Cargo Dragon, который отстыковался от МКС, 9 июля штатно приводнился в Атлантике.