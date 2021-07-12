В Blue Origin, компании богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, который отправится в космос 20 июля, заявили, что полет другого миллиардера, основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона не был полноценным выходом в космос.

Об этом пресс-служба компании сообщила в своем Twitter.

По словам представителей Blue Origin, полет Брэнсона прошел ниже линии Кармана - общепризнанной высоты в 100 километров, с которой начинается космическое пространство.

Компания также опубликовала таблицу, в которой сравниваются полеты обеих компаний. В ней говорится, что космическое судно Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity Брэнсона - нет. Также летательный аппарат Virgin Galactic назвали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

Помимо этого в компании Безоса привели другие преимущества своего полета. В частности, обращается внимание на самые большие в истории космических полетов окна в New Shepard размером 107х71 см, наличие системы эвакуации, минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных полетов против трех полетов у Virgin Galactic.

"С самого начала New Shepard был разработан для полета над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет New Shepard пройдет над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета Blue Origin", - говорится в сообщении компании.

Международная авиационная федерация нижней границей космоса считает линию Кармана - 100 км над поверхностью Земли. На этой высоте для создания подъемной аэродинамической силы необходимо, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью (7,91 км/с). NASA начинает отсчет космоса с высоты 122 км. На этой высоте американские шаттлы при возвращении на Землю переключались на аэродинамическое маневрирование - полет с опорой на атмосферу планеты.

Напомним, вечером в воскресенье, 11 июля 2021, миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity, который был создан с помощью его собственной фирмы Virgin Galactic.

Мы публиковали видео запуска ракеты, а также рассказывали о том, как за несколько часов до своего успешного полета к границе космоса предприниматель опубликовал совместное фото с Илоном Маском.

Также "Страна" сообщала, что Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю американскую летчицу.