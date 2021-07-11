Ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского", врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о взаимосвязи питания с онкологическими заболеваниями.

Об этом он говорил в одном из эпизодов своей программы.

"Взаимосвязь питания и онкологии очень сильно преувеличена. На самом деле нет стопроцентно неправильной еды, которая приведет к раку и нельзя какими-то особыми диетами его избежать. В конце концов, есть такие варианты рака, которые вообще не имеют никакого отношения к питанию", - считает врач.

Также Комаровский развеял мифы о связи между определенными продуктами питания и риском раковых заболеваний.

"Таким образом, есть три отдельных группы факторов, о которых мы можем говорить. Первое - там, где четко доказана взаимосвязь. Например, употребление более одной дозы алкоголя в сутки увеличивает риск онкологии. Важно понимать, что увеличивает не риск онкологии вообще, а именно, если речь идет об алкоголе, увеличивает риск рака груди, рака гортани, рака прямой кишки - для остальных раков такой взаимосвязи нет. Также доказано, что лишний вес однозначно увеличивает количество огромного количества вариантов рака. Также есть такие варианты взаимосвязи онкологии и питания, где высказано вполне серьезное предположение о взаимосвязи, но мы не 100% уверены, хотя работа продолжается. Так вот риск - любые очень сладкие напитки, включая энергетические напитки, высокое содержание соли в продуктах и большое количество жира. Нет никакой взаимосвязи между употреблением молочных продуктов и онкологии, с приемом витаминов, также сахара и голодания", - подытожил он.

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Ранее мы писали о том, что в Минздраве заявили о необходимости больным раком украинцам вакцинироваться от Covid-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Также недавно Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу.