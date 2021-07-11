Вслед за миллиардером Ричардом Брэнсоном в космос 20 июля отправится основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Бизнесмен полетит туда на корабле New Shepard его компании Blue Origin в компании еще троих человек.

Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Один из богатейших людей мира рассказал, что это было мечтой всей его жизни.

В начале июля миллиардер пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк. Она была одной из лучших участников программы подготовки женщин-астронавтов в 1960-х "Меркурий-13".

"Никто не ждал дольше нее. Несмотря на завершение подготовки, программа была отменена, и никто из 13 женщин не полетел в космос. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетного гостя", - написал миллиардер в своем Instagram.

Также миллиардер опубликовал видео, на котором он рассказывает Фанк о ее будущем полете и спрашивает, что она думает по этому поводу.

"Что я могу сказать. Это лучшее, что случалось со мной в жизни!" - сказала она.

После отмены программы NASA Фанк работала летным инструктором, а затем стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA) и занималась расследованием авиакатастроф.

Еще одним напарником по выходу в космос станет брат Безоса Марк. Еще одно место на борту разыграли на аукционе - его купили за $28 млн. Имя победителя аукциона объявят позже. В торгах, объявленных Blue Origin, приняли участие около 7,6 тыс. человек из 159 стран.

Суборбитальный полет продлится около 15 минут. Ракета New Shepard взлетит с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершит вертикальную посадку, капсула поднимется на высоту около 100 км. После этого аппарат спустится на поверхность на трех парашютах в нескольких километрах от места запуска.

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Напомним, вечером в воскресенье, 11 июля 2021, миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity, который был создан с помощью его собственной фирмы Virgin Galactic.

Мы публиковали видео запуска ракеты, а также рассказывали о том, как за несколько часов до своего успешного полета к границе космоса предприниматель опубликовал совместное фото с Илоном Маском.