Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы по футболу, может вырасти. УЕФА изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32 команд.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение об этом должны принять до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.

Только в 2016 году турнир расширили с 16 до 24 команд. Но УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации, что существенно облегчит отбор.

Напомним, сегодня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проходит финала Евро-2020. Футбольные сборные Италии и Англии встретились в решающей игре за звание чемпиона Европы, победителя Евро-2020 (2021). "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Также мы писали о том, что накануне финального поединка Евро-2020 тысячи болельщиков сборной Англии устроили массовые беспорядки перед стадионом "Уэмбли".