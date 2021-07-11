Заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко показал мастер-класс по самообороне.

Соответствующее видео очевидцы опубликовали в YouTube в воскресенье, 11 июля.

Кириенко приехал в Крым, где началась четвертая смена молодежного форума "Таврида", посвященная концертным площадкам и театрам. Замглавы администрации главы российского государства в рамках форума решил продемонстрировать несколько приемов, которые помогут участникам фестиваля справиться с агрессором.

Тем временем в Киеве грузчики избили экс-чиновника времен президентства Петра Порошенко, занимавшего должность заместителя министра правительства и работавшего в "Нафтогазе", а сейчас возглавляющего ООО "Центр исследований", энергетика и политика" Вадима Гламаздина.

Ранее мы писали, что экс-депутату от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрею Лозовому готовятся вручить подозрение за нападение на полицейских в Киеве 15 мая. "Страна" подробно разбиралась в этом инциденте, в котором фигурирвал экс-депутат, и приводила рассказы свидетелей.