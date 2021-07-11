Некоторые переболевшие коронавирусом могут оставаться заразными в течение длительного времени. Таких пациентов медики называют "супер-распространителями".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врача-инфекциониста центра "Диавакс" Ивана Коновалова.

Как объяснил эксперт, иммунная система этих людей толерантна к присутствию вируса в организме. Чаще всего они являются бессимптомными носителями и длительное время выделяют инфекцию, заражая окружающих.

В то же время среднестатистический пациент, переболевший коронавирусом, перестает быть заразным через 7-10 дней после проявления первых симптомов, добавил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, дальнейшее течение болезни и осложнения могут проходить уже без присутствия вируса в организме. Эксперт уточнил, что распространение вируса начинается не с первого дня болезни, а спустя пару дней. При этом отсутствие симптомов не означает, что человек не заразен.

Коновалов также добавил, что в случае заражения "дельта"-штаммом инкубационный период может быть увеличен.

Ранее мы писали о том, что таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса "дельта".

Также в ближайшее время в Украине может увеличиться количество зараженных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество новых образцов с подозрением на этот штамм в стране растет.