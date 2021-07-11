На внеочередных выборах в парламент Молдовы лидирует партия Санду

После подсчета более 41% голосов, отданных на внеочередных парламентских выборах в Молдове, лидирует партия действующего президента республики Майи Санду PAS с результатом в 43,67% голосов.

Об этом свидетельствуют данные молдавского Центризбиркома.

Сейчас главная интрига заключается в том, сможет ли политическая сила сформировать свое большинство.

Главный конкурент партии Санду, блок социалистов и коммунистов, который возглавляют два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон, набрал 33,01%

У партии "Шор" - 8,65%. Остальные кандидаты не могут преодолеть избирательный порог.

На момент закрытия участков, явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

Напомним, в Молдове в воскресенье, 11 июля, прошли досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Молдова осталась без полномочного Кабинета министров в разгар пандемии - в конце декабря 2020 года, когда в отставку подал премьер-министр Ион Кику. Произошло это за день до истечения президентского срока пророссийского Игоря Додона.



Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний президента Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.