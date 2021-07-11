Новозеландские ученые выяснили, что кастрация баранов оказывает положительный эффект на продолжительность жизни. На основании этого исследователи предположили, что кастрация может быть эффективным способом продления жизни мужчин.

Исследование опубликовано в журнале eLife.

В своем исследовании исследователи использовали эпигенетические часы – изобретение американского генетика Стивена Хорвата. Суть его в том, чтобы по мощным биомаркерам, влияющим на скорость процессов старения, на основе данных о метилировании ДНК точно определить биологический возраст организма.

Ученые из Новой Зеландии создали аналогичные часы для домашних овец и научились определять их биологический возраст с точностью до пяти месяцев – это всего 3,5-4,2% от их ожидаемой продолжительности жизни.

"Мы обнаружили, что кастрированные бараны имеют замедленную скорость старения по сравнению с остальными, что, по крайней мере частично, обусловлено удалением андрогенов", – говорится в публикации.

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"Несмотря на то, что половая принадлежность – фундаментальный фактор риска, влияющий на возрастные патологии, механизм его действия до сих пор не был достаточно исследован", – объяснили они.

По мнению авторов исследования, центральную роль в этом механизме играют половые гормоны - и андрогены, и эстрогены. Они ссылаются на уже давно полученные данные о том, что кастрация продлевает жизнь самцов лабораторных крыс, домашних кошек и собак.

Выявлены и обратные тенденции. Так, у мышей с удаленными яичниками сокращается продолжительность жизни, а пересадка яичников молодых животных старым самкам продлевает век последних.

"Соответственно, выработка эстрогена замедляет естественную скорость старения, а овариэктомия, наоборот, ускоряет ход эпигенетических часов. При менопаузе у женщин процессы старения идут более интенсивно, а гормональная терапия их снова замедляет", – пишут новозеландские исследователи.

Исследователи также пришли к выводу, что скорость процессов старения зависит еще и от конкретных органов - в силу их разной чувствительности к половым гормонам. Например, очень сильно подвержены этому воздействию мышцы, кожа и почки, в меньшей степени – печень, кора головного мозга и мозжечок, а также кровь.

"Наши данные показывают, что кастрация также вызывает задержку внутреннего старения, оцениваемого по эпигенетическим часам, со средним снижением эпигенетического возраста на 3,1 месяца, причем эффект является кумулятивным, то есть нарастает по мере взросления (если сравнивать молодых самцов, он меньше, но потом разница увеличивается)", – говорится в публикации.

По мнению ученых, эффект кастрации для повышения продолжительности жизни может быть разным в зависимости от того, когда она произведена: если сразу после рождения – то результат куда лучше, чем после полового созревания - это было доказано на крысах.

Теперь новозеландские исследователи собираются продолжить работу в несколько ином направлении: они намерены исходить из того, что замедлить старение можно не только кастрацией, но и понижением чувствительности тканей организма к андрогенам.

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