В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми.

Об этом сообщает FOX 35.

Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити.

На видеозаписи с места событий видно, как основание аттракциона "Ковер-самолет" начинает раскачиваться, отрываясь от земли. Очевидцы заметили это, прыгнули на ограждение и стали держать конструкцию, пока карусель не остановилась.

Данные о пострадавших не сообщаются.

Ранее мы писали о ом, что в Кирилловке Запорожской области, которая входит в десятку популярных направлений отдыха украинцев, трагически погиб работник расположенного на пляже аттракциона. 22-летний парень получил смертельный удар электрическим током, когда надувал горку.

Также в прошлом месяце в Вознесенске Николаевской области во время празднования дня города произошло ЧП на аттракционе. В результате несколько человек получили травмы.