Российский журналист Леонид Парфенов, который ранее отказался признавать аннексированный Крым украинским, заявил, что не считает украинцев и россиян "одним народом" как это делает президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью Евгению Киселеву.

По словам Парфенова, россиянам необходимо дать возможность быть собой, а не смешивать их с другими народами.

"Я, как русский, не хочу быть одним народом с украинским. Я то вижу, что это разные народы. Не хочу быть таким же, как украинцы. Для чего? Оставьте меня собой. Это же смешивания с двух сторон. Это всех должно оскорблять", - сказал журналист.

Парфенов отметил, что Путин должен помнить украинский хит времен СССР "Червона рута".

"Он может воспроизвести слова, ему кажется, что это по–русски поют?" - задается вопросом журналист.

Он также добавил, что что граждане Украины с русскими фамилиями и для которых русский язык является родным, не совсем русские - это другая идентичность.

"По этому принципу тогда австрийцы немцы. Но это не так. Те, кто бывал и в Австрии, и в Германии, даже в совершенно соседних регионах. Когда из Зальцбурга переезжаешь в Баварию, ты сразу чувствуешь что–то другое", - сказал Парфенов.

Напомним, 30 июня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - это один народ, поэтому признавать Украину недружественной для РФ нельзя.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой, заявив, что если бы это утверждение было бы правдой, то в России ходили бы гривни, а над Госдумой развевался бы украинский флаг.