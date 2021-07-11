На фоне массовых беспорядков перед стадионом "Уэмбли", где уже в 22:00 начнется финальный поединок Евро-2020 между англичанами и сборной Италии, более сотни фанатов-безбилетников попытались прорваться на стадион перед финалом Евро. Меры безопасности рядом с ним усилены.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В свою очередь, администрация "Уэмбли" сделала заявление по поводу прорвавшихся на стадион болельщиках без билета.

"Мы имеем дело с инцидентом, который произошел на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были быстро предприняты в соответствующих областях. Ни один нарушитель безопасности без билета не остался внутри", — приводит объявление администрации "Уэмбли" журналист Роб Харрис в своём Твиттере.

Напомним, вечером в среду, 7 июля в Лондоне состоялся второй полуфинал Евро-2020. Сборная Англии на правах хозяев принимала команду Дании и выиграла со счетом 2:1. Однако, позже Союз европейских футбольных ассоциаций решил оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на €30 тыс. после того, как на Евро-2020 английские фанаты проявили неподобающее поведение.

В итоге в финале чемпионата Европы по футболу 2020 впервые в истории сыграют сборные команды Англии и Италии. Финальный матч пройдет на поле знаменитого стадиона "Уэмбли" сегодня, в 22.00