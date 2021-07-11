Соединенные Штаты обеспокоены ростом насилия в Афганистане и наступлением радикальной группировки "Талибан" в связи с выводом американских войск и контингента НАТО из региона. США призывают афганское руководство использовать свои возможности для защиты государства.

Об этом в воскресенье, 11 июля, в интервью телеканалу Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана" в Афганистане. Мы знаем об этом", - сказал Кирби.

По его словам, США "работают с афганскими партнерами, побуждая их использовать те возможности, которые, как известно (Вашингтону), у них есть".

"Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это", - добавил он.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который к 8 июля практически завершился.

В пятницу, 9 июля, мы сообщали, что талибам удалось захватить главный пропускной пункт на границе с Ираном. В тот же день радикалы вошли во второй крупнейший город Афганистана - Кандагар.

Что будет с Афганистаном дальше и как это повлияет на остальной мир подробно разбиралась "Страна".